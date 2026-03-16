MILLBROOK, NS, le 16 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et la députée de Cumberland-Colchester, Alana Hirtle, souligneront un investissement prévu dans le budget de 2025 visant à stimuler le tourisme autochtone et annonceront les bénéficiaires du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques du Fonds pour le tourisme autochtone, en compagnie du président-directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Date : Le mardi 17 mars 2026

Heure : 10 h (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Millbrook Cultural and Heritage Centre

65 Treaty Trail

Millbrook (Nouvelle-Écosse)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]