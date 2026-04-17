OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - À compter du 20 avril 2026, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, participera à une importante mission internationale visant à promouvoir les produits de la mer canadiens sur les marchés européens. Pendant son séjour à Barcelone, la ministre sera à la tête de la délégation canadienne lors de la Seafood Expo Global (SEG) 2026, où elle mettra en valeur les produits de la mer de première qualité du Canada, encouragera la diversification commerciale et renforcera les partenariats commerciaux et gouvernementaux établis avec le reste du monde.

La ministre Thompson représentera également le Canada à Bruxelles, où elle rencontrera ses homologues de l'Union européenne afin de faire progresser certaines priorités communes en matière de commerce, de conservation et de durabilité.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]