Des fonds seront investis pour soutenir les athlètes et accroître la participation au sport.

CALGARY, AB, le 2 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, fera une annonce en compagnie de l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, et de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles. Elle annoncera des investissements contenus dans le Budget de 2024 en vue de renforcer le soutien aux athlètes et d'accroître la participation au sport. Les ministres répondront aux questions des journalistes après l'annonce.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le 4 juillet. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis après l'inscription.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 4 juillet 2024

HEURE :

13 h (HAR)

