EDMONTON, AB, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral afin d'aider des entreprises de la région d'Edmonton à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à moderniser leurs activités.

La ministre Olszewski souligne un soutien fédéral destiné à des entreprises de la région d’Edmonton (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La ministre Olszewski sera accompagnée de Heather Thomson, vice-présidente, Économie et engagement, Chambre de commerce d'Edmonton; Hersh Gupta, président, Logement, Akash Group of Companies; Jon McCallum, directeur général, Flexxaire; et Chris Goodwin, président, Weldco-Beales Manufacturing.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

le vendredi 17 avril 2026

Heure :

11 h 45 (HR)

Endroit :

Flexxaire

10430 180 rue NO

Edmonton (Alberta)

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781