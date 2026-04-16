Avis aux médias - La ministre Olszewski souligne un soutien fédéral destiné à des entreprises de la région d'Edmonton English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
16 avr, 2026, 13:30 ET
EDMONTON, AB, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral afin d'aider des entreprises de la région d'Edmonton à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à moderniser leurs activités.
La ministre Olszewski sera accompagnée de Heather Thomson, vice-présidente, Économie et engagement, Chambre de commerce d'Edmonton; Hersh Gupta, président, Logement, Akash Group of Companies; Jon McCallum, directeur général, Flexxaire; et Chris Goodwin, président, Weldco-Beales Manufacturing.
Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
le vendredi 17 avril 2026
Heure :
11 h 45 (HR)
Endroit :
Flexxaire
10430 180 rue NO
Edmonton (Alberta)
Carte
Restez branchés
Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources: Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
Partager cet article