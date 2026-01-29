EDMONTON, AB, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et la Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), parlera du plan du gouvernement du Canada pour bâtir une économie plus solide et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes.

Minister Olszewski in Edmonton to highlight affordability measures (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La ministre Olszewski soulignera les plus récentes mesures annoncées par le gouvernement, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que des initiatives pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

La ministre Olszewski sera accompagnée de Marjorie Bencz, directrice générale de la banque alimentaire d'Edmonton. Un point de presse avec les conférenciers suivra l'allocution.

Date :

Le vendredi 30 janvier 2026

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Banque alimentaire d'Edmonton

11508 120 rue NO

Edmonton (Alberta)

