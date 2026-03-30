Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral pour aider des entreprises albertaines à renforcer leur résilience et à prospérer English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
30 mars, 2026, 15:52 ET
EDMONTON, AB, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral qui renforcera des entreprises de l'Alberta.
La ministre Olszewski sera en compagnie de Shauna Feth, présidente et directrice générale, Alberta Chambers of Commerce, et Gentry Wood, Ph. D., PEng, Gestionnaire d'ingénierie de production, Apollo Machine & Welding Ltd.
Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
Le 31 mars 2026
Heure :
9 h 15 (HR)
Lieu :
Ledgeview Business Centre
Salle 230 (2e étage)
9707 110 rue NO
Edmonton (Alberta)
(CARTE)
Restez branchés
Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
Partager cet article