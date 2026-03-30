EDMONTON, AB, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral qui renforcera des entreprises de l'Alberta.

La ministre Olszewski sera en compagnie de Shauna Feth, présidente et directrice générale, Alberta Chambers of Commerce, et Gentry Wood, Ph. D., PEng, Gestionnaire d'ingénierie de production, Apollo Machine & Welding Ltd.

La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral pour aider des entreprises albertaines à renforcer leur résilience et à prospérer (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le 31 mars 2026

Heure :

9 h 15 (HR)

Lieu :

Ledgeview Business Centre

Salle 230 (2e étage)

9707 110 rue NO

Edmonton (Alberta)

(CARTE)

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781