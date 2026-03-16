RED DEER, AB, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral visant à aider des entreprises albertaines à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à prendre de l'expansion.

La ministre Olszewski sera en compagnie de Son Honneur Cindy Jefferies, mairesse de Red Deer et de Scott Candler, président de Red Deer Ironworks.

La ministre Olszewski annoncera des investissements visant à aider des entreprises albertaines touchées par les droits de douane à s’adapter et à prendre de l’expansion (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mardi 17 mars 2026

Heure :

11h30 (HR)

Endroit :

Red Deer Ironworks

6430 avenue Golden O

Red Deer (Alberta)

T4P 1A6

(Carte)

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Conseiller en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781