Avis aux médias - La ministre Ng souligne le talent entrepreneurial montréalais et canadien au Startupfest

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, sera à Montréal à l'occasion du Startupfest pour souligner le talent entrepreneurial montréalais et canadien. Dans le cadre de l'événement, la ministre rejoindra sur scène le chef de l'exploitation de Shopify, Harley Finkelstein, et rencontrera des entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises.

Événement : Passer à la prochaine vitesse : une discussion avec Shopify Date : Le jeudi 11 juillet 2019 Heure : De 10 h 50 à 11 h 20 Lieu : Scène Rose Parc Jean-Drapeau 65 Chemin des Floralies Montréal (Québec) Événement : Visite du village Startupfest Date : Le jeudi 11 juillet 2019 Heure : De 11 h 30 à 12 h 30 Lieu : Village Startupfest Parc Jean-Drapeau 65 Chemin des Floralies Montréal (Québec)

