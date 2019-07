Avis aux médias - La ministre Ng représentera le Canada au Forum économique mondial à Dalian

OTTAWA, le 2 juill. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, représentera le Canada lors de la Rencontre annuelle des nouveaux champions organisée par le Forum économique mondial à Dalian. La ministre y discutera du rôle du Canada dans la réduction de l'utilisation de produits plastiques non écologiques et de l'impact de la concentration des technologies sur l'accès au financement des entreprises en démarrage.

Nota : Les heures sont exprimées en heure locale (Dalian, Chine).

Discussion d'experts : La révolution du plastique



Date : Le mercredi 3 juillet 2019



Heure : De 9 h 30 à 10 h 15



Lieu : Dalian International Conference Center

Hub F

3 Gangpu Road

Secteur Zhongshan, Dalian



Discussion d'experts : Accès ou entrave au financement? L'impact de la concentration des technologies sur l'accès au financement des entreprises en démarrage



Date : Le mercredi 3 juillet 2019



Heure : De 10 h 45 à 11 h 15



Lieu : Dalian International Conference Center

Hub F

3 Gangpu Road

Secteur Zhongshan, Dalian

