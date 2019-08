Avis aux médias - La ministre Ng rencontrera des représentants du domaine des technologies en santé et des petites entreprises à Markham

MARKHAM, ON, le 28 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, participera à une table ronde organisée par l'Institut C.D. Howe sur le thème de l'accélération des activités du secteur des sciences de la vie en Ontario et au Canada. Elle participera ensuite à un panel de discussion sur les possibilités et les défis qui se présentent pour les petites et moyennes entreprises à l'étape de la croissance. Cette discussion est organisée par la Chambre de commerce indo-canadienne.

Événement : Table ronde de l'Institut C.D. Howe sur le thème de l'accélération des activités du secteur des sciences de la vie en Ontario et au Canada

Cet événement est fermé aux médias.



Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : De 12 h à 13 h 30



Lieu : Edward Village Hotel Markham

50 East Valhalla Drive

Salle de bal Chocolate 1

Markham (Ontario)



Événement : Symposium et exposition 2019 des petites entreprises de la Chambre de commerce indo-canadienne

Cet événement est ouvert aux médias.



Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : De 15 h 45 à 16 h 45



Lieu : Markham Civic Centre

101, boulevard Town Centre

Markham (Ontario)

