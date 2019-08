Avis aux médias - La ministre Ng annoncera un soutien aux jeunes entrepreneurs et rencontrera des propriétaires de petite entreprise

NORTH VANCOUVER, le 26 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à North Vancouver pour souligner l'appui accordé par le gouvernement du Canada aux jeunes entrepreneurs. Elle prononcera ensuite un discours devant les membres de la Chambre de commerce de Burnaby et participera à une discussion sur la petite entreprise, l'exportation et les femmes en affaires. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Burnaby-Nord-Seymour, Terry Beech.

Événement : Annonce relative à Futurpreneur



Date : Le mardi 27 août 2019



Heure : De 9 h 30 à 10 h 30



Lieu : Sons of Vancouver Distillery

1431, rue Crown

North Vancouver (Colombie-Britannique)



Événement : Discussion à la Chambre de commerce de Burnaby



Date : Le mardi 27 août 2019



Heure : De 14 h à 15 h 30



Lieu : Executive Suites Hotel and Conference Centre

Salle Pavilion

4201 Lougheed Highway

Burnaby (Colombie-Britannique)

