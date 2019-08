Avis aux médias - La ministre Ng annoncera des investissements fédéraux à l'appui des femmes entrepreneures de London et s'adressera aux membres du chapitre de London du Conseil national des Canadiens chinois

LONDON, ON, le 8 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à London, en compagnie du député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, et de la députée de London-Ouest, Kate Young, pour annoncer des investissements fédéraux à l'appui de l'entrepreneuriat féminin local. Des femmes entrepreneures et dirigeantes d'entreprise se joindront à eux au moment de l'annonce. La ministre Ng participera ensuite à une discussion informelle avec le président du chapitre de London du Conseil national des Canadiens chinois, Xin Sun, et le député Fragiskatos.

Événement : Annonce de financement au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le vendredi 9 août 2019



Heure : De 10 h à 11 h



Lieu : Innovation Works -- Pillar Nonprofit Network

The Solutions Lab

201, rue King

London (Ontario)







Événement : Discussion informelle devant le Conseil national des Canadiens chinois



Date : Le vendredi 9 août 2019



Heure : De 14 h à 14 h 45



Lieu : Centre culturel chinois de London

Auditorium, rez-de-chaussée

1701, rue Trafalgar

London (Ontario)

