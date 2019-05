Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera un nouvel investissement pour aider les petites et moyennes entreprises à économiser de l'énergie et de l'argent

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, fera une annonce sur l'aide qui sera offerte aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'économiser de l'argent et de l'énergie. L'annonce sera suivie d'un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le jeudi 30 mai 2019 Heure : 9 h 30 (HAE) Lieu : Thyme and Again

1255, rue Wellington Ouest

Ottawa (Ontario)

L'activité sera diffusée en direct sur la page Twitter de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

