Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera l'octroi d'un financement en soutien aux mesures d'action climatique prises par la Fondation communautaire d'Ottawa

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, sera accompagnée par Jim Watson, maire d'Ottawa, Bill Karsten, président et conseiller de la Fédération canadienne des municipalités, et Rebecca Aird, directrice de l'engagement communautaire de la Fondation communautaire d'Ottawa, pour annoncer l'octroi d'un financement en soutien aux mesures d'action climatique prises par la Fondation communautaire d'Ottawa.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 16 août 2019 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Parc de la Confédération

À l'intersection de l'avenue Laurier Ouest et de la rue Elgin

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. L'équipe des Relations avec les médias informera les médias inscrits de tout changement pouvant survenir au sujet de cette activité.

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

