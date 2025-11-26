OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, tiendra une téléconférence avec les représentants des médias au cours de sa visite en République de Corée et au Japon.

Date : Le mercredi 26 novembre 2025

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : En ligne

Seuls les membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

