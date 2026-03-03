WINNIPEG, MB, le 3 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, soulignera l'appui du gouvernement du Canada à l'industrie de la défense lors d'un événement organisé par les Chambres de commerce du Manitoba.

Date : Le mercredi 4 mars 2026

Heure : 8 h (heure du Centre)

Lieu : Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Waverley Dovey à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

