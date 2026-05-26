OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole au salon annuel de l'industrie de la défense CANSEC organisé par l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS).

Date : Le mercredi 27 mai 2026

Heure : 12 h (heure de l'Est)

Les représentants des médias doivent s'être inscrits au préalable pour participer au salon CANSEC.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]