OTTAWA, ON, le 8 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole au Canadian Club Toronto, où elle présentera le plan du Canada visant à stimuler la croissance industrielle, à renforcer la compétitivité mondiale et à susciter de nouvelles possibilités économiques au pays.

Date : Le jeudi 9 octobre 2025

Heure : De 11 h 45 à 13 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent participer au sommet, soit en personne ou virtuellement, sont priés de communiquer avec [email protected]

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Caitlin Hughes, Coordonnatrice des communications, Canadian Club, [email protected], 905-621-6055