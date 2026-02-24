La déclaration commune permettra d'accroître la collaboration dans les secteurs de l'automobile et de la mobilité ainsi que les chaînes d'approvisionnement en batteries

BERLIN, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Hier, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a signé une déclaration d'intention commune historique avec son homologue allemande, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Katherina Reiche. Cette déclaration vise à approfondir la coopération industrielle entre les deux pays dans des secteurs stratégiques, notamment ceux de la fabrication automobile et de batteries et des minéraux critiques.

La déclaration, qui a été signée pendant le passage de la ministre Joly à Berlin, permettra de renforcer le commerce bilatéral et d'augmenter l'exportation de véhicules électriques et alimentés à l'hydrogène. Elle pourrait également permettre au secteur de l'automobile du Canada d'augmenter sa présence en Allemagne, et vice-versa. De plus, elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie automobile du Canada, qui attirera de nouveaux investissements importants dans le secteur et consolidera la position du Canada en tant que chef de file mondial en construction de véhicules électriques.

Cette déclaration commune solidifiera aussi le partenariat qui unit les deux pays et renforcera la chaîne d'approvisionnement automobile ainsi que la coopération dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, dans le cadre de la transition vers l'énergie propre et en matière de sécurité énergétique. Grâce à cette collaboration accrue, le Gouvernement du Canada diversifie l'économie du pays, attire de nouveaux investissements qui donneront lieu à de nouvelles occasions et à des emplois bien rémunérés pour les Canadiens, et assure la résilience économique du pays pour des années à venir.

Le Canada est un pays constructeur d'automobiles et le demeurera grâce aux investissements stratégiques que réalise le gouvernement pour protéger les emplois et renforcer le secteur de l'automobile d'un océan à l'autre.

Citations

« Le Canada est un fier constructeur automobile, qui peut compter sur une main-d'œuvre de calibre mondial, sur une excellente capacité d'innover et sur la production de véhicules qui se comparent favorablement à tout ce qui se fait ailleurs. Cette déclaration commune permet au Canada et à l'Allemagne d'intensifier leur collaboration en mobilité axée sur les véhicules électriques et alimentés à l'hydrogène, de développer des partenariats liés aux batteries et aux minéraux critiques, et d'attirer des investissements de grande valeur dans les communautés du pays. Elle contribuera à la croissance et à la modernisation du secteur automobile canadien, à la création de bons emplois au pays et à la consolidation de notre rôle en tant que chef de file mondial en fabrication de véhicules de nouvelle génération. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada et l'Allemagne se sont fixé trois buts : combiner leurs forces, protéger les chaînes d'approvisionnement et promouvoir les technologies d'avenir. Dans le contexte géopolitique actuel, il est nécessaire d'intervenir de façon stratégique. Ensemble, nous lançons un signal clair en faveur de notre sécurité économique, de notre souveraineté technologique et de notre croissance des deux côtés de l'Atlantique. »

- La ministre de l'Économie et de l'Énergie de l'Allemagne, Katherina Reiche

Faits en bref

En 2024, le commerce bilatéral de marchandises avec l'Allemagne s'est élevé à 30,5 milliards de dollars, faisant de ce pays le sixième partenaire commercial en importance du Canada dans ce secteur, et son partenaire le plus important parmi les états membres de l'Union européenne.

Le secteur automobile canadien repose sur la collaboration internationale. Au fil des années, le Canada a su préserver des partenariats fructueux avec les États-Unis, le Mexique et le Japon. Plus récemment, le Canada a tissé de nouveaux liens avec des entreprises de l'Allemagne et de la République de Corée en vue de développer une chaîne d'approvisionnement en batteries.

L'industrie automobile canadienne joue un rôle clé dans l'économie. Avec une contribution de 16,8 milliards de dollars au produit intérieur brut en 2024, elle constitue l'un des plus importants secteurs manufacturiers exportateurs du Canada.

En 2024, cette industrie employait directement plus de 125 000 personnes, et soutenait indirectement environ 427 000 emplois, notamment par l'entremise des services après-vente et des réseaux de concessionnaires.

