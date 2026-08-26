Avis aux médias - La ministre Joly annoncera les nouveaux titulaires des Chaires de recherche du Canada Eddie Goldenberg et des investissements pour recruter les meilleurs chercheurs et renforcer le secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, BC, le 26 août 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera, en compagnie du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Wade Grant, les résultats de la première cohorte du programme des Chaires de recherche du Canada Eddie Goldenberg et du programme des Leaders émergents Impact+ Canada.

Ils annonceront également des investissements au titre du Fonds de réponse stratégique dans Evonik et Kardium qui permettront d'augmenter la capacité industrielle du Canada pour la mise au point et la fabrication de solutions innovantes en santé.

Une période de questions suivra immédiatement l'annonce.

Date : Le jeudi 27 août 2026

Heure : 9 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, [email protected]