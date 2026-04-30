GATINEAU, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Hamilton pour souligner les récents investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

La ministre sera accompagnée par le député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, John-Paul Danko, la députée de Hamilton Mountain, Lise Hepfner et le député de Hamilton-Centre, Aslam Rana.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 1 mai 2026 Heure : Visite de site : 10 h (HAE)

Annonce : 10 h 30 (HAE) Lieu : Campus Stoney Creek du Collège Mohawk pour les métiers spécialisés

Édifice A

481 Barton Street

Stoney Creek (Ontario)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]