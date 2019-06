Avis aux médias - La ministre Hajdu fera l'annonce d'un investissement du gouvernement fédéral qui bénéficiera aux femmes entrepreneures

PASS LAKE, ON, le 26 juin 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, l'honorable Patty Hajdu, annoncera au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, un investissement du gouvernement fédéral destiné aux femmes entrepreneures. Elle sera accompagnée pour l'occasion d'entrepreneures de la région.

Événement : Annonce au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le jeudi 27 juin 2019



Heure : 10 h à 11 h



Lieu : Sleepy G Farm

39, chemin Hansen

Pass Lake (Ontario)

