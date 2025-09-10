NATION DAKOTA DE WHITECAP, SK, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jeremy Cockrill, ministre de la Santé pour la Saskatchewan, et le chef Bear de la Nation Dakota de Whitecap feront une annonce en ce qui a trait aux soins de santé.

Date : Le vendredi 12 septembre 2025

Heure : 10 h 30 (HNC)

Lieu : Site de construction du Virtual Health Hub (centre de santé virtuel), à Whitecap (Saskatchewan)

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Trevor Percy, Virtual Health Hub, [email protected]; Livi McElrea, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]