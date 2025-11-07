GASPÉ, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse pour mettre en relief les investissements prévus dans le budget fédéral.

Date : Le lundi 10 novembre 2025

Heure : 11 h 30 (HE)

Lieu :

Chantier Naval Forillon

6, rue du Chantier-maritime,

Gaspé, Québec, G4X 2R6

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]