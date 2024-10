JASPER, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le 18 octobre, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, fera l'annonce d'un nouveau soutien du gouvernement du Canada pour la reprise touristique dans la région de Jasper (Alberta) suite à l'incendie dévastateur de l'été dernier. La ministre Ferrada se joindra à son homologue de l'Alberta, l'honorable Joseph Schow, ministre du tourisme et du sport, ainsi qu'à d'autres représentants locaux. L'annonce fait suite à la visite de la ministre dans la région et à la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres responsables du tourisme.

Date : Le vendredi 18 octobre 2024



Heure : 10 h (heure des Rocheuses)



Lieu : Jasper (Alberta)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Les représentants des médias qui souhaitent obtenir une entrevue en tête-à-tête avec la ministre Ferrada peuvent communiquer avec Marie-Justine Torres.

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]