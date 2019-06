Avis aux médias - La ministre Duncan soulignera un investissement en recherche à l'Université de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 13 juin 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, se rendra à l'Université de la Colombie-Britannique (anglais), afin de souligner le plus récent investissement du gouvernement du Canada destiné aux chercheurs et aux étudiants. La ministre Duncan fera le point sur les priorités du gouvernement en matière de sciences et de sports lors d'une table ronde animée par le recteur de l'Université de la Colombie-Britannique, Santa Ono.

Date : Le vendredi 14 juin 2019



Heure : 14 h 15 (heure du Pacifique)



Lieu : The Chapman Learning Commons

Niveau 3, salle 302 (salle Dodson)

Irving K. Barber Learning Centre

Université de la Colombie-Britannique

1961 Main Mall

Vancouver (Colombie-Britannique)

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

