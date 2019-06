Avis aux médias - La ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, annoncera la création d'un centre de collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada et le Fields Institute for Research in Mathematical Sciences

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera la création d'un nouveau centre de collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada et le Fields Institute for Research in Mathematical Sciences.

Date : Le 27 juin 2019



Heure : Arrivée des représentants des médias à 10 h 45 (heure locale)

Annonce à 11 h (heure locale)



Lieu : The Fields Institute, sur le campus de l'Université de Toronto

222, rue College, 2e étage

Toronto (Ontario)

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, media@nrc-cnrc.gc.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Esther Berzunza, Gestionnaire, Développement et Communications, The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, 416-348-9710, poste 2014, eberzunz@fields.utoronto.ca

