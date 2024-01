ST. JOHN'S, NL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, fera une annonce concernant les investissements dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. La ministre Lebouthillier sera accompagnée de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et de Ken McDonald, député d'Avalon.

Date : Mardi 16 janvier 2024 Heure : 10 h HAT Lieu : Newdock, St. John's Dockyard Limited

475, rue Water, St. John's (T.-N.-L.) A1E 6B5

Inscription : Les représentants des médias qui prévoient assister à la cérémonie sont tenus de communiquer, avant l'événement, avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada, par courriel à [email protected].

