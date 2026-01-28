Avis aux médias - La ministre de la Famille de passage au Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est de passage au Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs services de garde éducatifs à l'enfance seront inaugurés lors de cette tournée, en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Voici les sorties publiques prévues pour ce jeudi 29 janvier 2026 :

Inauguration d'une nouvelle installation du CPE des Cantons

Heure : 15 h

Lieu : Rivière-du-Loup (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)





Heure : 17 h

Lieu : Saint-Antonin (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Pour vous inscrire à ces activités de presse ou pour toute demande d'entrevue, veuillez communiquer avec Mme Maya Dura ([email protected]).

