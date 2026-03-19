AVIS AUX MÉDIAS - La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada fera une allocution et l'annonce de financement dans le Grand Sudbury English
Nouvelles fournies parImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
19 mars, 2026, 10:42 ET
GRAND SUDBURY, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une allocution et l'annonce de financement en soutien à l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire. L'événement se tiendra à la Journée internationale de la Francophonie. La ministre sera accompagnée de Viviane Lapointe, députée de Sudbury. Un point de presse suivra.
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Date :
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Le vendredi 20 mars 2026
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Heure :
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9 h 30 (HE)
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Lieu :
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Grand Sudbury (Ontario)
Notes à l'intention des médias
- Les médias sont priés de s'inscrire à l'événement à l'avance en envoyant leur nom, titre, adresse de courriel et média à [email protected] d'ici le jeudi 19 mars à 18 h (HE). Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 20 mars » dans la ligne objet.
- Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15 (HE).
- L'annonce sera en direct sur YouTube.
SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-553-9473, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]
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