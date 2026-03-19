GRAND SUDBURY, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une allocution et l'annonce de financement en soutien à l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire. L'événement se tiendra à la Journée internationale de la Francophonie. La ministre sera accompagnée de Viviane Lapointe, députée de Sudbury. Un point de presse suivra.

Date : Le vendredi 20 mars 2026 Heure : 9 h 30 (HE) Lieu : Grand Sudbury (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'événement à l'avance en envoyant leur nom, titre, adresse de courriel et média à [email protected] d'ici le jeudi 19 mars à 18 h (HE). Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 20 mars » dans la ligne objet.

d'ici le jeudi 19 mars à 18 h (HE). Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 20 mars » dans la ligne objet. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15 (HE).

L'annonce sera en direct sur YouTube.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-553-9473, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]