OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Rachel Bendayan, lors de sa première cérémonie en tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 64 des nouveaux citoyens du Canada, originaires de 31 pays différents, lors de cette cérémonie spéciale marquant la Journée internationale de la Francophonie. MJ Quraishi présidera la cérémonie.

Date : Le Jeudi 20 Mars 2025 Heure : 14 h (HE) Lieu : Ottawa

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en personne en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à [email protected] d'ici le jeudi 20 mars, à 10 h (HE) . Veuillez inclure « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 20 mars » dans l'objet du courriel.

Les médias qui assistent à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45 (HE).

Les photographies et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

