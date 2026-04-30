AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty prendra la parole à la conférence de la First Nations Major Projects Coalition English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
30 avr, 2026, 09:54 ET
TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, prononcera un discours lors de la conférence de la First Nations Major Projects Coalition à Toronto.
Date : Vendredi 1er mai 2026
Heure : 9h30 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Suivez-nous sur X :
GouvCan -- Autochtones
(https://twitter.com/GCAutochtones)
SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
Partager cet article