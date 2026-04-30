TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, prononcera un discours lors de la conférence de la First Nations Major Projects Coalition à Toronto.

Date : Vendredi 1er mai 2026

Heure : 9h30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]