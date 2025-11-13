IQALUIT, NU, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de raccorder et de transformer l'économie canadienne.

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister à l'événement en personne doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected].

Date : Le jeudi 13 novembre 2025

Heure : 16 h (ET)

Lieu :

Centrale électrique de Qulliq Energy Corporation

499-A rue Saputi

Iqaluit, Nunavut X0A 0H0

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]