13 nov, 2025, 12:44 ET
IQALUIT, NU, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de raccorder et de transformer l'économie canadienne.
Participation des médias :
Les médias qui désirent assister à l'événement en personne doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected].
Date : Le jeudi 13 novembre 2025
Heure : 16 h (ET)
Lieu :
Centrale électrique de Qulliq Energy Corporation
499-A rue Saputi
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
