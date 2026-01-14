Avis aux médias - La mairesse Martinez Ferrada fera une déclaration aux médias à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre Legault

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
14 janv, 2026, 12:48 ET
MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une prise d'images avec la mairesse Martinez Ferrada. Il s'agira uniquement d'une déclaration à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre Legault. La mairesse ne prendra pas de questions.
|
DATE :
|
Le mercredi 14 janvier 2026
|
HEURE :
|
12 h 30
|
LIEU :
|
Hôtel de ville, Salon Maisonneuve
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, (263) 999 - 8665, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
