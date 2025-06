Avis aux médias - La mairesse de Montréal remet l'insigne de l'Ordre de Montréal à Janette Bertrand

MONTRÉAL, le 1er juin 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, rendra hommage à Janette Bertrand pour ses contributions à la vie culturelle de la métropole.

La mairesse remettra à Mme Bertrand l'insigne de l'Ordre de Montréal au rang de commandeure, lui décernant ainsi la plus haute distinction honorifique de la métropole en reconnaissance de sa contribution remarquable au développement et au rayonnement de la ville en tant que pionnière culturelle et féministe.

Date : Le lundi 2 juin 2025

Heure : 15 h 30

Les médias accrédités pourront prendre des images lors de l'événement. Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]