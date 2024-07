Avis aux médias - La mairesse de Montréal fait le point sur le démantèlement du campement au square Victoria

MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les membres des médias à une mêlée de presse au cours de laquelle elle fera le point sur le démantèlement du campement présent au square Victoria. Elle sera accompagnée par le responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

« À la suite d'une opération menée par le SPVM et les employés de l'arrondissement de Ville-Marie, le campement du square Victoria a été démantelé tôt vendredi matin. L'opération s'est déroulée dans le calme et toutes les personnes présentes sur place ont été accompagnées. Elles ont fait preuve de collaboration à l'égard des employés de l'arrondissement et du SPVM.

Le droit de manifester est un droit fondamental protégé par les Chartes, mais ce droit ne peut entraver le droit à la sécurité et à la libre circulation dans l'espace public.

On ne peut pas occuper de façon permanente et statique un lieu public et ce, peu importe la cause. L'espace public doit rester public.

Une installation comme celle-ci posait d'importants enjeux de sécurité, autant pour les gens sur le site que pour celles et ceux qui circulent et travaillent à proximité. De plus, elle contrevenait à un règlement municipal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.



Date : Le vendredi 5 juillet 2024

Heure : 11 h 15

Lieu : Hôtel de ville de Montréal

Salon Maisonneuve

275, rue Notre-Dame Est



SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864 4368, [email protected]; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des relations de presse, [email protected]