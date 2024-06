OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones se joindra aux représentants de la Kitselas First Nation et de la province de la Colombie-Britanniquepour parapher le traité de Kitselas.

Participation virtuelle des médias

Date : Le lundi 24 juin 2024

Heure : 14 h (HAP)

Lieu :

Kitselas Canyon Lieu historique national

2225 Gitaus Rd

Terrace,

(C.-B)

V8G 0A9

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

