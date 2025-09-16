OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, investira 1 compagnon (C.C.), 14 officiers (O.C.) et 46 membres (C.M.) au sein de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

L'Ordre du Canada rend hommage aux personnes qui ont enrichi notre pays en y apportant un éventail de contributions extraordinaires. L'Ordre reconnaît des personnes pour leurs réalisations soutenues et comporte trois grades : Compagnon, Officier et Membre. Les officiers et les membres peuvent être promus au sein de l'Ordre en reconnaissance d'autres réalisations, pourvu qu'ils aient continué d'œuvrer au service du pays de manière exceptionnelle et extraordinaire.

Liste des personnes nommées qui participeront à la cérémonie

Date : Le jeudi 18 septembre 2025

Heure : 11 h

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence à l'avance auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

Le Bureau de presse de Rideau Hall se fera un plaisir de coordonner des entrevues avec les récipiendaires après la cérémonie, dans la mesure du possible.

