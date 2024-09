OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, soulignera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation dans le cadre d'événements organisés pour favoriser la discussion et la compréhension de l'histoire du régime des pensionnats autochtones. Ces événements visent à faire progresser la réconciliation en offrant des occasions de rapprocher les communautés autochtones et non autochtones.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ou Journée du chandail orange, rend hommage aux enfants adorés qui ne sont jamais rentrés chez eux, aux survivants résilients, ainsi qu'aux familles et aux communautés qui ont été bouleversées à jamais par le régime des pensionnats. Bien que cette journée soit axée sur la reconnaissance publique des torts causés aux peuples autochtones par le régime des pensionnats, elle offre aussi aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de s'engager dans une démarche d'apprentissage et de compréhension.

L'horaire est indiqué en heure avancée de l'Est (HAE).

Lundi 30 septembre 2024 - Ottawa

9 h à 13 h

Cérémonie du Feu sacré

La gouverneure générale accueillera une cérémonie publique du Feu sacré afin de rassembler les Canadiens autochtones et non autochtones dans un esprit de réflexion, de renforcement de la communauté et d'échange de connaissances. L'événement commencera par une cérémonie d'ouverture en hommage aux vies perdues ou traumatisées par le régime des pensionnats, puis le feu sera entretenu tout au long de la matinée. La cérémonie sera dirigée par l'apprenti gardien du feu Sheldon McGregor, de Kitigan Zibi. Les visiteurs qui souhaitent participer à la cérémonie d'ouverture sont priés d'arriver avant qu'elle ne débute, à 9 h.

Rideau Hall

FERMÉ AUX MÉDIAS

Note : Étant donné le caractère sacré et cérémoniel de cet événement, la présence de photographes n'est pas autorisée.

15 h

Se souvenir des enfants sur la Colline du Parlement

Lors du rassemblement commémoratif national organisé à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la gouverneure générale sera aux côtés de survivants, de leaders autochtones et de dignitaires pour rendre hommage aux milliers de vies perdues ou tragiquement touchées par le régime des pensionnats. Le rassemblement est organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation, en partenariat avec le Réseau de télévision des peuples autochtones, CBC/Radio-Canada et la Nation algonquine. La gouverneure générale prononcera une allocution portant sur l'importance de perpétuer la mémoire des victimes, sur la façon dont les séquelles du régime des pensionnats continuent d'affecter les peuples autochtones et sur le rôle des efforts de réconciliation dans le renforcement de la communauté.

111, rue Wellington

OUVERT AUX MÉDIAS

Note : Pour la première fois, cet événement multilingue sera diffusé en direct et traduit en cri des plaines sur la chaîne APTN Langues.

Personne-ressource pour les médias : NCTR Communications [email protected]

Mardi 1er octobre 2024 - Ottawa

12 h 30

Cérémonie de lever du drapeau des survivants

La gouverneure générale prononcera une allocution lors d'une cérémonie nationale en l'honneur des survivants des pensionnats. Conçu en consultation avec des survivants de partout au Canada, le drapeau des survivants reflète les traditions culturelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et constitue une importante expression du souvenir.

111, rue Wellington

OUVERT AUX MÉDIAS

Note : Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence, à l'avance, auprès du contact ci-dessous.

Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias de RCAANC [email protected]

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements ouverts, à l'avance, auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Par respect pour son caractère cérémoniel et solennel, l'événement du Feu sacré sera fermé aux médias .

. Les membres des médias peuvent suivre les activités de la gouverneure générale en ligne .

. La gouverneure générale publiera une déclaration le 30 septembre 2024 dans le cadre de son engagement à promouvoir la diversité et l'inclusion.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

