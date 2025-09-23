OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rencontrera Son Excellence Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie, le mercredi 24 septembre 2025 à 16 h, à Rideau Hall, à Ottawa.

Date : le mercredi 24 septembre 2025

Heure : 16 h (HAE)

Lieu : le salon de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Les médias pourront profiter d'une séance de photos dans le salon au début de la rencontre et couvrir librement l'événement à l'extérieur de la résidence.

Afin d'assister à la partie de l'événement qui se déroulera à l'extérieur, les membres des médias devront être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire et pourraient devoir présenter leur carte d'accréditation.

Les médias doivent se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 15 h 30.

Les membres des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

