OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - À la demande du très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera un voyage au Mexique du 19 au 21 janvier 2026, afin d'y rencontrer Son Excellence Claudia Sheinbaum Pardo, présidente des États-Unis du Mexique.

Cette visite, qui survient après l'Année de la femme autochtone, célébrée en 2025, sera également l'occasion de réaffirmer l'engagement du Canada à promouvoir la force, la sagesse et le patrimoine culturel des femmes autochtones, et donnera lieu à des échanges au sujet d'expériences et de pratiques exemplaires en la matière.

Depuis plus de 80 ans, le Canada et le Mexique entretiennent des relations diplomatiques dynamiques et multidimensionnelles, fondées sur des liens étroits entre leurs peuples, des liens culturels enrichissants ainsi que des échanges commerciaux et des investissements en plein essor.

Cette visite contribuera à renforcer la dynamique positive de nos relations bilatérales, fondées sur des valeurs communes de prospérité, d'inclusion, de sécurité et de durabilité pour tous.

ITINÉRAIRE

Note : Les heures sont indiquées en heure normale du Centre (HNC).

Lundi 19 janvier

15 h 45

Table ronde avec des leaders autochtones de la société civile

La gouverneure générale rencontrera des leaders autochtones afin d'échanger sur leurs expériences respectives en matière de diversité et d'inclusion, ainsi que sur les pratiques exemplaires en la matière.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Mardi 20 janvier

14 h

Accueil officiel

La gouverneure générale sera accueillie par la présidente Sheinbaum Pardo et par une garde d'honneur composée d'hommes et de femmes.

Palacio Nacional

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

14 h 15

Rencontre avec la présidente Sheinbaum Pardo

Leurs Excellences rencontreront la présidente Sheinbaum Pardo pour discuter de valeurs communes.

Palacio Nacional

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon au Mexique.

La dernière gouverneure générale à s'être rendue au Mexique a été Julie Payette, qui a représenté le Canada lors de la cérémonie d'investiture du président Andrés Manuel López Obrador, en 2018.

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent couvrir la cérémonie d'accueil doivent être accrédités par le palais présidentiel.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

