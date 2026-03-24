OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra 31 décorations pour actes de bravoure lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 26 mars 2026.

Les décorations pour actes de bravoure figurent parmi les plus prestigieuses des distinctions honorifiques civiles. Les décorations pour actes de bravoure comprennent trois niveaux : la Croix de la vaillance (C.V.), l'Étoile du courage (É.C.) et la Médaille de la bravoure (M.B.). Lors de la cérémonie, la gouverneure générale remettra 3 Étoiles du courage et 28 Médailles de la bravoure.

Liste des récipiendaires

Date : le jeudi 26 mars 2026

Heure : 11 h (HAE)

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Au sujet des décorations pour actes de bravoure

La reine Elizabeth II a créé en 1972 une série de médailles visant à reconnaître les actes de courage. Au cours des 50 dernières années, les gouverneurs généraux ont décerné des décorations pour actes de bravoure à près de 4000 personnes -- provenant du Canada ou d'ailleurs, civiles ou en uniforme, vivantes ou décédées -- en reconnaissance d'actes de bravoure accomplis dans des circonstances dangereuses, que ce soit dans des situations de noyade imminente ou lors d'accidents de la route, lors d'attaques d'animaux ou encore dans des immeubles en flammes.

En savoir plus sur les décorations pour actes de bravoure

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 (HAE) le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]