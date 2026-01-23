OTTAWA, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix d'histoire du Gouverneur général aux lauréats de 2025 lors d'une cérémonie qui se tiendra à Rideau Hall.

À propos des Prix d'histoire du Gouverneur général

Administrés par la Société Histoire Canada, les Prix d'histoire du Gouverneur général sont les plus hautes distinctions canadiennes dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Ils sont décernés à des Canadiens qui ont contribué de manière exceptionnelle à l'enseignement, à la muséologie, à la recherche universitaire, à la programmation communautaire ou aux médias populaires.

Date : 27 janvier 2026

Heure : 11 h

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Liens connexes :

En savoir plus sur les lauréats de 2025

En savoir plus sur les Prix d'histoire du Gouverneur général

Personne-ressource à la Société Histoire Canada :

Claude-Sylvie Lemery, gestionnaire des Communications

514-433-3405

[email protected]

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]