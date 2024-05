OTTAWA, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à Toronto les 27 et 28 mai 2024.

Cette visite sera axée sur les priorités du mandat de la gouverneure générale, telles que la réconciliation, la durabilité environnementale, la santé mentale et le respect numérique. Au cours de sa visite, Son Excellence soulignera également les anniversaires marquants de deux institutions torontoises.

Itinéraire

Remarque : Les horaires sont indiqués selon l'heure avancée de l'Est (HAE).

Toronto (Ontario)

Lundi 27 mai



14 h

Rencontre avec la mairesse de Toronto

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur Olivia Chow, mairesse de Toronto.

Centre communautaire Canoe Landing, 45, boulevard Fort York

OUVERT AUX MÉDIAS - Photo au début de la rencontre

Relations avec les médias : Arianne Robinson, secrétaire de presse, Bureau du maire, [email protected]

14 h 45

Visite de Bentway Staging Grounds

La gouverneure générale visitera les installations de Bentway Staging Grounds afin de mieux connaître leurs efforts déployés en matière de régénération de l'environnement.

En savoir plus sur Bentway Staging Grounds (en anglais seulement)

5, chemin Dan Leckie

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

20 h

Réception d'ouverture de la conférence du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

Lors d'une réception soulignant le 40e anniversaire du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, la gouverneure générale célébrera les réalisations exceptionnelles des entrepreneurs autochtones et rendra hommage aux créateurs autochtones.

Le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) est un organisme établi à Toronto qui vise à promouvoir l'économie autochtone en faisant connaître les entreprises autochtones et en favorisant les perspectives d'affaires partout au Canada.

Apprenez-en plus sur le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

Hôtel Westin Harbour Castle, 1, place Harbour

OUVERT AUX MÉDIAS

Relations avec les médias : Alannah Jabokwoam, [email protected]

Mardi 28 mai

9 h 30

Allocution dans le cadre de la conférence du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

La gouverneure générale prononcera un mot de bienvenue lors de la conférence du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Hôtel Westin Harbour Castle, 1, place Harbour

OUVERT AUX MÉDIAS

Relations avec les médias : Alannah Jabokwoam, [email protected]

12 h 00

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure de l'Ontario

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Edith Dumont, lieutenante‑gouverneure de l'Ontario.

En savoir plus sur la lieutenante-gouverneure de l'Ontario

Assemblée législative de l'Ontario, 111, rue Wellesley Ouest

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h

Visite du théâtre Famous PEOPLE Players

La gouverneure générale visitera l'organisme Famous PEOPLE Players, qui fait tomber les barrières pour offrir des occasions sans pareilles aux jeunes. Dans le cadre d'un événement spécial marquant le 50e anniversaire de cet organisme de bienfaisance, Son Excellence assistera à une répétition générale de la comédie musicale Believe in Magic!, prononcera un discours, rencontrera les jeunes comédiens et visitera le studio.

Famous PEOPLE Players est un organisme caritatif de renommée internationale établi à Toronto qui produit des comédies musicales à la lumière ultraviolette et offre des possibilités de formation à des personnes remarquables.

En savoir plus sur Famous PEOPLE Players (en anglais seulement)

343, avenue Evans

OUVERT AUX MÉDIAS

Relations avec les médias : Diane Dupuy, C.M., 416-532-1137, [email protected]

Remarques à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent confirmer leur participation aux activités choisies auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Des photos de la visite peuvent être fournies aux médias sur demande à [email protected] .

