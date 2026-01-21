Avis aux médias - La gouverneure générale accueillera six nouveaux chefs de mission au Canada English
Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
21 janv, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de six nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :
Son Excellence Cindy Mariella Portal De Acosta
Ambassadrice désignée de la République d'El Salvador
Son Excellence Amara Sheikh Mohammed Sowa
Haut-commissaire désigné de la République de Sierra Leone
Son Excellence Ricardo José Alemán Alfaro
Ambassadeur désigné de la République du Panama
Son Excellence Jackson T. Soram
Ambassadeur désigné des États fédérés de Micronésie
Son Excellence Phoukhong Sisoulath
Ambassadeur désigné de la République démocratique populaire lao
Son Excellence Tariq Ali F. H. Al-Ansari
Ambassadeur désigné de l'État du Qatar
Date : Le 22 janvier 2026
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
Restez branchés :
Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
Partager cet article