OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de six nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :

Son Excellence Cindy Mariella Portal De Acosta

Ambassadrice désignée de la République d'El Salvador

Son Excellence Amara Sheikh Mohammed Sowa

Haut-commissaire désigné de la République de Sierra Leone

Son Excellence Ricardo José Alemán Alfaro

Ambassadeur désigné de la République du Panama

Son Excellence Jackson T. Soram

Ambassadeur désigné des États fédérés de Micronésie

Son Excellence Phoukhong Sisoulath

Ambassadeur désigné de la République démocratique populaire lao

Son Excellence Tariq Ali F. H. Al-Ansari

Ambassadeur désigné de l'État du Qatar

Date : Le 22 janvier 2026

Heure : 13 h 30

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

