BURIN, NL, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera à la station de recherche et sauvetage de Burin pour une cérémonie d'inauguration, visant à accueillir en service la plus récente embarcation de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne, le NGCC Barrington Bay. Le député Rogers sera accompagné de Gary Ivany, commissaire adjoint de la Région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne, et de membres de la collectivité.

Date : Mardi 30 juillet 2024 Heure : 11 h (heure locale) Lieu : Station de recherche et de sauvetage de Burin

17, promenade Seaview

Burin (T.-N.-L.) A0E 1E0

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire. Communiquez avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) à [email protected] pour confirmer votre présence.

