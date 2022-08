Avis aux médias - La Garde côtière canadienne organise des événements en Nouvelle-Écosse : l'Inauguration du NGCC Jean Goodwill et la présentation d'un nouveau système de formation sur moteur pour les étudiants et le personnel du Collège de la Garde côtière Canadienne

SYDNEY, NS, le 24 août 2022 /CNW/ - La Garde côtière Canadienne tiendra cette semaine deux événements médiatiques à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Cérémonie d'inauguration pour le NGCC Jean Goodwill et une visite du navire

Date : Jeudi 25 août 2022 Heure : 14 h HAA (Les médias sont priés d'arriver avant 13 h 30) Lieu : Port de Sydney, 90 Esplanade

Sydney, NÉ B1P 1A1



Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, assisteront à la cérémonie d'inauguration du NGCC Jean Goodwill. Une visite du navire sera assurée pour les médias sitôt la cérémonie.

Lancement et presentation du nouveau système de formation sur moteur de la Garde côtière canadienne

Date : Vendredi 26 août 2022 Heure : 11 h HAA Lieu : Collège de la Garde côtière canadienne, 1190, route Westmount

Sydney, NÉ B1R



Le secrétaire parlementaire Kelloway et le commissaire de la Garde côtière canadienne, Mario Pelletier, seront au Collège de la Garde côtière canadienne pour présenter un système novateur de formation sur moteur pour les étudiants et le personnel de la Garde côtière canadienne. Il s'agit du seul système du genre au Canada et de l'un des deux existant au monde. Une démonstration du moteur sera faite.

NOTE : Pour assurer la continuité de nos opérations, nous demandons à tous les participants de passer un test de détection rapide d'antigènes (TDRA) avant ces événements. Nous recommandons d'utiliser un TDRA à faire soi-même à la maison la veille ou le matin de la cérémonie. Le port du masque sera obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut être maintenue.

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]