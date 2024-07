HALIFAX, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera à Irving Shipbuilding Inc., à Halifax (Nouvelle-Écosse), pour dévoiler les noms des deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique de la Garde côtière canadienne, et pour célébrer les jalons de la construction. Député Fisher sera accompagné de Dirk Lesko, président d'Irving Shipbuilding Inc.

Date : Mercredi 31 juillet 2024 Heure : 12 h 30 (heure locale) Lieu : Irving Shipbuilding Inc., chantier naval d'Halifax

3099, rue Barrington, Halifax, N.-É. B3K 5M7





Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire à l'avance. Communiquez avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected] pour confirmer votre présence.

Les représentants des médias qui assistent à l'événement sont priés d'arriver à l'entrée principale d'Irving Shipbuilding Inc. avant 12 h (heure locale), et de soumettre une pièce d'identité valide avec photo délivrée par le gouvernement pour être admis au chantier naval.

