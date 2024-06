ST. JOHN'S, NL, le 28 juin 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, participeront à un événement spécial pour célébrer la nouvelle commissaire honoraire en chef de la Garde côtière canadienne, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

Date : Mardi 2 juillet 2024



Heure : 10 h (HAT)



Lieu : Base de la Garde côtière canadienne, 250, route Southside

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador A1E 0A3

Inscription : Les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected] pour confirmer leur présence.

