AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ commente le budget de la CAQ

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, commentera le budget du ministre des Finances, Eric Girard, ce mercredi 18 mars 2026, au huis clos des médias ou immédiatement après la levée du huis clos vers 16 h 30.

Avec un déficit de plusieurs milliards de dollars et la guerre commerciale des tarifs avec l'administration républicaine de Donald Trump, la FTQ rappelle que seul un dialogue social avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du Québec, dont les organisations syndicales, comme la FTQ, va nous permettre de traverser cette tempête.

Pour la FTQ, le gouvernement semble privilégier une approche de rigueur budgétaire qui risque de se traduire par un sous-financement des services publics et un manque d'ambition face aux grands défis économiques. En période de crise, ce n'est pas le moment de s'enfoncer dans l'austérité, mais plutôt d'investir dans nos services publics et nos programmes sociaux, ainsi que de soutenir les travailleurs et travailleuses tout en corrigeant les faiblesses de notre économie qui met en péril notre filet social.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Réaction de la FTQ au dépôt du budget du gouvernement du Québec Date : Mercredi 18 mars 2026 Heure : Huis clos des médias ou après la levée du huis clos vers 16 h 30 Où : Centre des congrès de Québec (900, avenue Honoré-Mercier) Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard

Pendant la durée du huis clos (9 h à 16 h) et après le huis clos, veuillez adresser votre demande d'entrevue à David Francke-Robitaille au 514 961-4489.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : David Francke-Robitaille, 514 961-4489, [email protected]